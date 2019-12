Tours : 7.500 manifestants contre la réforme des retraites selon la préfecture, 15.000 selon les syndicats

Tours, France

Manifestation massive ce mardi 17 décembre dans les rues de Tours. Des salariés du public et du privé se mobilisent contre la réforme du système des retraites voulue par le gouvernement partout en France. C'est la troisième journée interprofessionnelle de protestation contre le projet gouvernemental de réforme des retraites.

À Tours, plus de 7.500 personnes ont défilé dans les rues selon la préfecture. Ils sont beaucoup plus selon les syndicats qui estiment être environ 10.000 plus, selon eux, que le 5 décembre dernier lors de la première grande manifestation interprofessionnelle contre la réforme des retraites.

Cheminots, enseignants, pompiers, avocats, agents territoriaux ou personnels hospitaliers se sont mobilisés. Pour la première fois, la CFDT et la CFTC se sont également mobilisés.

De nombreux enseignants étaient dans la rue © Radio France - Manon Derdevet