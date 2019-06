Tours : plus de 1.000 offres d'emploi à pourvoir ce mercredi à l'hôtel de ville

Tours, France

Ce mercredi 5 juin, se tient la 6ème édition du Forum de l'Emploi de Tours, en partenariat avec la Région Centre-Val-de-Loire, la Mission Locale de Touraine et Pôle Emploi. Plus de 1.000 offres d'emploi seront proposées pour 87 entreprises présentes, soit 30 sociétés de plus que par rapport à 2018. Des rencontres avec les secteurs qui recrutent sont organisées de 11h à 13h. On trouve aussi des ateliers pour bien rédiger un CV ou réussir son entretien grâce à des entraînements vidéo. Un photographe professionnel sera aussi présent pour vous proposer des photos de qualité sur vos CV.

L'année dernière le Forum a attiré 2.800 personnes. Il est ouvert gratuitement de 9h à 17h30 pour tous les publics.