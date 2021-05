Tours : plus de 800 personnes au forum jobs d'été organisé dans l'Hôtel de ville

Si vous vous demandiez pourquoi cette longue file d'attente devant la mairie de Tours ce mercredi après-midi, ne cherchez plus. Le bureau information jeunesse d'Indre-et-Loire organisait son forum jobs d'été et plus de 800 personnes s'y sont massés. Des jeunes essentiellement et en majorité des étudiants à la recherche de contrats saisonniers, de CDD ou même de stage.

Pour afficher ce contenu Facebook, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Avant l'ouverture, Lucile, une étudiante de 20 ans, faisait partie des premiers à entrer dans le forum. Elle cherche un job d'été pour financer ses études, "je n'ai pas de secteur de préférence, car je n'ai pas d'expérience". C'est sans doute pourquoi elle est venue avec une dizaine de CV dans sa pochette, "je veux juste travailler" poursuit l'étudiante.

Après une période compliquée financièrement à cause du Covid, il faut se rattraper cet été - Vincent, étudiant

Dans une mallette, Vincent a une vingtaine de CV lui. Il cherche "simplement à travailler dans n'importe quel domaine possible, après une période compliquée financièrement, il faut se rattraper cet été". Tout ce monde ne l'intimide pas, "il y a de la concurrence, mais j'ai les cartes en main pour tirer mon épingle du jeu" s'amuse l'étudiant en détaillant ses quelques expériences.

25 employeurs, plus de 500 offres d'emploi

A l'intérieur du forum, c'est une vraie fourmilière. 25 employeurs sont présents dans des stands regroupés selon les secteurs. Les entretiens s'enchaînent et les candidats ont parfois à peine deux minutes pour venir se présenter et déposer leur CV, simple sésame (avec sa bonne humeur et sa détermination) pour postuler à l'une des 500 offres d'emploi disponibles.

Des offres en hôtellerie-restauration notamment

Les boites d'intérim sont prises d'assaut, des files interminables pour venir postuler. C'est plus calme côté hôtellerie-restauration bien que le secteur soit en manque de personnel. Christian par exemple est restaurateur à Tours et il est dans l'urgence, "j'ai besoin de monde tout de suite, tout de suite". Le château de la Bourdaisière à Montlouis-sur-Loire est représenté par son directeur et recrute des femmes de chambre, des réceptionnistes, ou encore des vendeurs en billetterie. Le Lulu Parc et la Guinguette de Rochecorbon recherchent aussi plusieurs profils : vendeurs-polyvalents, serveurs, hôtes d'accueil et un cuisinier.

Après plus d'une heure de vadrouille dans le forum, Lucile repart avec le sourire et 8 CV déposés, "je pense que j'ai postulé dans assez de stands pour avoir un job et on m'a dit qu'on me recontacterait donc ça va". Vincent aussi a marqué les esprits visiblement, _"je suis assez confiant". C_ertaines boîtes d'intérim l'appelleront dès la semaine prochaine pour lui proposer des missions.

Pour ceux n'ayant pu venir au forum, le bureau information jeunesse les invite à venir les après-midis de la semaine au local situé 57 avenue de Grammont à Tours.