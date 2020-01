Tours : plus de 5.000 manifestants contre la réforme des retraites

Tours, France

C'est la quatrième manifestation organisée à Tours contre la réforme des retraites. Après la manifestation du 5 décembre, du 14 décembre, et du 17 décembre qui avait rassemblé 7.500 personnes, le cortège de ce jeudi 9 décembre s'est élancé vers 10h de la Place de la Liberté. Une manifestation qui se déroule dans le calme à l'appel de FO, la CGT, Sud, Solidaires, la FSU. En revanche, la CFDT n'appelle pas cette fois à participer au mouvement. Dans le cortège on trouve des salariés du public essentiellement, mais aussi du privé. Il y a aussi des architectes rattachés au Conseil Départemental. On troue aussi des avocats, ou encore des gilets jaunes....

Même si on a pas encore de chiffres précis sur l'ampleur de la mobilisation, on parle d'un cortège fourni, manifestants selon les candidats, 5.800 selon la police. Sur les pancartes des manifestants on peut lire "retrait du projet" ou "retrait, retrait du projet Macron".

Avec cette nouvelle journée de mobilisation, le trafic tram et bus est parfois perturbé. Les services publics sont aussi parfois perturbés, sans oublier le trafic SNCF.