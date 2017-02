Tours : plus de 2600 repas au Pot au feu géant des Halles

Le 21ème pot au feu géant des Restos du cœur s'est déroulé ce samedi au marché des Halles de Tours. Il était possible de manger sur place ou d'emporter avec soi une barquette de pot-au-feux pour le prix de six euros. Comme chaque année, le succès a été au rendez-vous.

Pour l'occasion, 1860 kilos de légumes ont été utilisés et 800 kilos de bœuf, mais seulement, 18 kilos de Brie de Meaux, 50 parts de tarte, 150 baguettes ont été utilisées pour ce pot au feu géant.

Plateau repas du pot-au-feu géant, six euros la part © Radio France - Morad Djabari

Pendant plus de 20h, une quinzaine de personnes ont été réquisitionnées pour éplucher les légumes.

Malgré le froid, beaucoup de monde présent

A l'heure du déjeuner il était difficile de trouver une place sur la longue table pour manger le long des Halles.

Table à manger du pot-au-feu géant © Radio France - Morad Djabari

Monique et ses copines sont venues pour la première fois.

J'ai très bien mangé, c'était très bon, le pot au feu est excellent, bon il ne fait pas très chaud mais avec un petit café, c'est très bien.

Dans la journée, 2650 parts de pot-au-feu seront servis. Mais aussi des repas froids conditionnés en barquette.

Les barquettes vendu au po-au-feu géant © Radio France - Morad Djabari

Gilles se régale, et en plus de bien manger, c'est pour la bonne cause.

C'est sympa comme initiative, en plus si cela peut donner un petit coup de pouce. Moi j'ai donné un peu plus afin de faire un don en même temps.

Le pot-au-feux, est un événement très important pour les Restos du cœur.

C'est une part très importante de nos ressources pour acheter ensuite de la nourriture pour les personnes qui ont faim. En plus de cela, c'est devenu un rendez-vous incontournable à Tours - Annie, une bénévole des Restos du cœur.

L'année dernière grâce au pot-au-feu, les Restos du cœur ont récolté 16.211 euros.