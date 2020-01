Tours : près de 2.000 manifestants contre la réforme des retraites

Tours, France

Ce mardi 14 janvier, entre 1.200 personnes (source policière) et plus de 2.000 personnes (source syndicale) ont défilé dans le centre-ville de Tours. Il s'agissait d'une nième manifestation contre la réforme des retraites. Au-delà des habituels syndicats, on a pu voir en tête de cortège des étudiants de l'Université de Tours. Le retrait temporaire de l'âge pivot n'a convaincu aucun des manifestants. "Le fond, il reste. Il reste la réforme par points qui est scandaleusement injuste" explique par exemple un retraité cheminot de la CGT. "Il est hors de question que le projet de loi soit étudié" ajoute Aurélie Dewitte, de Force Ouvrière Cheminots. Selon elle, "on assiste à une manipulation de l'opinion public qui pense que l'âge pivot est retiré, ce qui n'est pas vrai".

De nouvelles actions sont d'ores et déjà programmées cette semaine en Touraine contre la réforme des retraites. Des tracts seront distribués par exemple par la CGT mercredi 15 janvier en milieu de matinée à Ma Petite Madeleine à Chambray-lès-Tours. Une nouvelle manifestation est aussi prévue jeudi 16 janvier à Tours. Parallèlement, la fac des Tanneurs à Tours est bloquée par des étudiants grévistes.