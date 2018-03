Tours, France

2.000 personnes étaient dans les rues de Tours ce jeudi 15 mars. Une centaine de personnes travaillant dans des EHPAD tourangeraux était là pour dénoncer leurs mauvaises conditions de travail. Il y avait aussi de nombreux retraités mécontents de la hausse de la CSG.

Des retraites amputées de plusieurs centaines d'euros

Au 1er janvier, elle a en effet augmenté d'1.7 point et cela entraîne une baisse de leurs pensions de plusieurs centaines d'euros. Emmanuel Macron l'assume, il l'a dit à une retraité avec qui il a échangé ce mercredi 13 mars, lors de sa venue en Touraine.

Beaucoup de monde ce matin à la manifestation des #retraités à #Tours 😱 pic.twitter.com/wTQryaYS3a — φ Celine Evitable φ (@CelineEvitable) March 15, 2018

Cette réaction du chef de l'Etat n'étonne pas certains manifestants, comme Alain, un jeune retraité de 61 ans. " Ce n'est pas pour ça qu'on l'accepte et qu'on va courber l'échine ", explique-t-il.

Il est en effet concerné par cette hausse de la CSG. Sa retraite est d'environ 1.700 euros par mois et désormais, 600 euros par an partent à la CSG. " Au lieu d'aller dans les commerces de proximité, on ira plus souvent malheureusement dans les grandes surfaces parce que c'est moins cher. Ça va faire boule de neige, moins de clients, moins de loisirs donc ça impacte l'économie ", prévoit-il.