Tours : près de 200 Gilets jaunes dans les rues ce vendredi

Près de 200 Gilets jaunes ont manifesté ce vendredi à Tours, pour réclamer davantage de "justice sociale, fiscale et climatique".

Ils étaient nombreux à battre le pavé, ce vendredi 20 novembre. Près de 200 Gilets jaunes ont manifesté dans les rues de Tours, pour se "faire voir et entendre" et réclamer davantage de "justice sociale, fiscale et climatique".

La manifestation, autorisée par la préfecture, est partie à 18h de la place Velpeau. Les Gilets jaunes se sont ensuite arrêtés devant la préfecture, avant de finir le rassemblement sur la place Jean-Jaurès, devant l'Hôtel de ville de Tours.

Au son de casseroles et de sifflets, plusieurs personnes ont pris la parole, notamment pour "dénoncer tous les mensonges de l'Etat" et pour "combattre pour la liberté, la vérité, la justice sociale, fiscale, écologique, la fraternité et l'égalité".