Tours : quatre jeunes inventeurs Tourangeaux récompensés par le ministre des affaires étrangères

La onzième édition du concours Créa'Campus démarre ce jeudi à Tours. Un concours de création d'entreprises pour les étudiants de l'Université de Tours. L'occasion de revenir sur les lauréats de l'édition 2015, qui viennent d'obtenir trois prix à un concours européen, à Strasbourg.

Pour eux, tout est parti de Créa'Campus. C'était lors de l'édition 2015. Quatre jeunes tourangeaux, Sébastien, Julien, Cédric et Antoine gagnaient alors le concours tourangeau, pour leur entreprise Weecop. Weecop ? Un moyen de paiement par bracelet. "C'est parti d'une soirée où un de nos amis qui avait trop bu a perdu son portefeuille et sa carte bancaire. On s'est dit qu'il fallait qu'on invente quelque chose pour contrer ce genre de chose habituelle dans les soirées trop arrosées.", explique Sébastien.

Une idée qui séduit

Depuis deux ans, l'entreprise se développe. Jusqu'à conquérir bien au delà de nos contrées de Touraine. Le Concours Lepine européen de Strasbourg, qui s'est déroulé du 1er au 11 septembre dernier leur a décerné trois prix. Le ministre des affaires étrangères Jean-Yves Le Drian y est même allé de ses petites félicitations en leur offrant le prix du ministère des affaires européennes.

Une entreprise qui se développe

Il est possible de payer par bracelet Weecop dans cinq villes françaises (Tours, Orléans, Poitiers, La Rochelle et Nantes). Le bracelet coûte 15 euros. Aujourd'hui, 15 000 personnes utilisent l'innovation dans le pays. Il y a dix établissements partenaires à Tours. D'ici un an, les quatre Tourangeaux espèrent conquérir vingt-cinq nouvelles villes avec leur bracelet.