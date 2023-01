Tours : ruée à L'Heure Tranquille depuis l'ouverture d'une boutique éphémère de vêtements de marques

Une boutique éphémère nommée le Hangar ventes privées s'est ouverte ce mercredi matin et pour quatre jours dans un magasin désaffecté de 800 mètres carrés, dans le centre commercial L'Heure Tranquille à Tours. On y trouve des chaussures et des vêtements de marque, des invendus écoulés à des prix défiant toute concurrence.

Dix minutes avant l'ouverture de cette boutique éphémère, la file d'attente s'étire déjà sur plusieurs dizaines de mètres.

Mauvaise surprise pour cette cliente, et bien d'autres, à la recherche de bonnes affaires : "On espère qu'il en restera parce qu'on dirait qu'il y a 500 personnes devant nous. Les prix ont l'air attractifs en tous cas".

La boutique éphémère s'est installée dans un magasin désaffecté de 800 mètres carrés © Radio France - ©Boris Compain

Uniquement des prix compris entre 5 et 69,90 euros

Ces prix sont tous compris entre 5 et 69,90 euros pour des chaussures, des vêtements et des manteaux Adidas, Ralph Lauren, Chevignon ou Converse, par exemple. Ionis est le responsable du Hangar ventes privées et il n'est pas du tout surpris de l'affluence : ça a été pareil le mois dernier à Bourges, Niort, Limoges et Bordeaux, notamment : "le pouvoir d'achat est une question très sensible donc forcément, on fait un carton. Le métier des grandes marques, c'est de vendre de la nouveauté. Le notre, c'est de vendre des invendus des collections passées, qu'on rachète en gros volumes. Ce sont quand même des produits qui ont entre six mois et un an maximum".

Parmi les clientes les plus motivées, il y a Marie. Elle est venue spécialement de l'Ile-Bouchard, la veille, pour dormir chez sa belle-sœur à Joué-les-Tours et arriver devant le magasin trois quarts-d'heure avant l'ouverture : "ça parait un petit peu excessif, je vous l'accorde. C'est vrai qu'on n'est pas comme ça, normalement, mais là on avait du temps. Je ne sais pas pourquoi on a eu un tel engouement pour cet évènement mais en tout cas l'opération de communication a bien fonctionné sur nous". La boutique éphémère est ouverte de 10h à 20h, chaque jour, jusqu'à samedi soir.