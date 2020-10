Tours :Tours Métropole veut débloquer 1 million d'euros d'aides directes aux TPE

Un débat important pour l'avenir des PME et des TPE victimes de la crise de la pandémie a lieu ce jeudi soir à Tours Métropole. La création d'un fond direct de soutien va être débattu et mis au vote. Ce fonds viendra compléter les aides de la Région et de l'Etat. Déjà le 13 mai dernier, Tours Métropole avait voté une aide d'urgence plafonnée à 20 000 euros sous forme de prêt. Cette fois, il s'agira d'une subvention directe ce qui n'a jamais été fait à la Métropole et elle ne concernera que les TPE.

Des aides directes aux TPE allant de 1000 à 5000 euros

Cela n'a jamais été créé par Tours Métropole. Ce fonds d'aides directes non remboursables sera un complément important du fonds "Renaissance" d'avances remboursables -Wilfried Schwartz, président de Tours Métropole

Cette aide pourra aller de 1.000 à 5.000 euros. Elle ne sera pas remboursable par les entreprises qui pourront l'utiliser en investissement ou en trésorerie à condition qu'elle ne représente que 30% du montant à investir et que 80%du besoin en trésorerie. Seules les TPE, c'est-à-dire les très petites entreprises réalisant un chiffre d'affaires de moins de 1 millions d'euros peuvent en bénéficier. Ce sont elles qui ont les structures les plus fragiles et qui souffrent le plus de la crise. Ce fonds de soutien aux TPE sera complémentaire du fonds "Renaissance", un système d'avances remboursables mises en place par la région et dans lesquelles la Métropole verse 300.000 euros. A ce jour, 17 entreprises en ont bénéficié à hauteur de 292.000 euros.

La CPME mécontente de ne pas avoir été consultée

La CPME, confédération des petites et moyennes entreprises, reproche à Tours Métropole de ne pas l'avoir consultée pour créer ce fonds d'aides directes "alors que", dit son président, "le syndicat connait mieux les entreprises que ne les connaissent les élus métropolitains".

C'est quand même singulier qu'une métropole ne consulte pas un organisme professionnel comme le nôtre, les entreprises c'est notre lot quotidien, nous sommes entrepreneurs, les élus le sont rarement -Bernard Hubert, président CPME d'Indre-et-Loire

Ce dispositif d'aides directes a été présenté aux chambres consulaires mais pour Bernard Hubert celles-ci ne sont pas au cœur des entreprises. Selon lui, les aides directes sont utiles à partir du moment où les élus les complètent avec un dispositif à plus long terme. "Donner 1.000 ou 5.000 euros OK, mais qu'est-ce qui se passe après? Est-ce que çà va suffire à ce que l'entreprise s'en sorte? Non. Il faut se projeter à 4, 5 ou 6 ans pour certaines d'entre elles, c'est un sujet qui dépasse très largement le saupoudrage"

Le conseil métropolitain se réunira à 18h00 au siège de Tours Métropole.