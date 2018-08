Sur TripAdvisor, plateforme en ligne référençant des milliers de restaurants, hébergements ou lieux touristiques, les consommateurs notent les établissements visités et leur laissent un avis, bon ou mauvais. Un système qui plaît beaucoup plus aux clients qu'aux professionnels de la restauration.

Tours, France

C'est le livre d'or des restaurateurs sur Internet. TripAdvisor, célèbre plateforme de référencement en ligne, revendique 455 millions de visiteurs par mois. Le site est un poids lourd du secteur touristique, sur lequel les consommateurs laissent des notes, et des commentaires, aux établissements qu'ils ont visité, hébergements, musées, lieux touristiques...et donc restaurants.

A Tours, TripAdvisor recense plus de 500 points de restauration, pour près de 58 000 avis laissés. Il suffit de se rendre Place Plumereau, en centre-ville, lieu très touristique, pour se rendre compte de l'importance du site dans les modes de consommation. A midi, heure du déjeuner, environ vingt personnes sont à l'arrêt sur la place, le nez sur leurs téléphones portables, à la recherche d'un restaurant...toutes utilisent TripAdvisor pour faire leur choix.

Ça évite les mauvaises surprises

A la recherche d'un restaurant pour déjeuner en famille près de la place, Alexandrine, en vacances à Tours, s'aide de TripAdvisor. "Je prends les meilleures notes, explique la jeune femme. En fonction du nombre de personnes qui ont voté, ça donne un petit indice." Elle choisit finalement un établissement tout proche, dans le top 40 des mieux notés de l'agglomération. Un peu plus loin, Dominique et sa femme cherchent un restaurant abordable et bien noté, en utilisant eux aussi l'application. "C'est un peu incontournable, avoue Dominique. Si on voit que la note est moyenne, on sait qu'on ne va pas avoir quelque chose de terrible, ça évite les mauvaises surprises."

Eviter les mauvaises surprises, tester le restaurant le mieux noté, gagner du temps pour choisir parmi les nombreux établissements de Tours...les consommateurs voient beaucoup d'avantages à TripAdvisor. Ce sont d'ailleurs eux qui font vivre le site, en laissant une note au restaurant, et un commentaire, plus ou moins élogieux.

Les restaurateurs n'apprécient pas le principe de la plateforme mais doivent composer avec

Loin d'être aussi enthousiastes que les consommateurs, les restaurateurs apprécient modérément TripAdvisor. Claire, dont le restaurant se trouve Place Plumereau, reçoit de bonnes notes de la part des clients, avec une moyenne de 4,5 sur 5 plaçant son établissement dans le top 30 de l'agglomération tourangelle. Mais le système même du site ne lui plaît pas. Pour elle, c'est la porte ouverte aux critiques injustifiées, et anonymes. "Y a des gens qui se prennent pour des critiques gastronomiques alors qu'ils ne le sont pas (...) le livreur avec qui on s'est engueulé le matin est capable de mettre un truc pas sympa, raconte-t-elle, en fait, ce n'est pas très objectif."

Mais même si elle n'apprécie pas la plateforme, Claire la regarde de temps en temps, comme la majorité des professionnels de la restauration. David, dont l'établissement est aussi en centre-ville, glisse que TripAdvisor fait désormais "partie du métier." Des critiques positives, et la clientèle augmente...quelques mauvaises notes, et c'est toute la réputation d'un établissement qui peut être compromise. Tous les professionnels du tourisme, des hébergements aux musées en passant par les restaurants, doivent désormais composer avec cette référence mondiale, disponible en 28 langues.