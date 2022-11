Tours : trois quartiers sans éclairage public pour faire des économies

A partir du lundi 14 novembre et ce pour une durée de six mois, trois quartiers n'auront plus de lumière la nuit. Une décision prise par la ville pour faire des économies.

Les quartiers Blanqui, Febvotte et des Douets sont concernés par l'extinction de l'éclairage public entre 1h et 5h du matin. © Radio France - Aurélien Accart La ville de Tours va éteindre les lumières pour faire des économies... Lundi 14 novembre, trois quartiers seront concernés : les Douets, Blanqui et Febvotte. L'éclairage public sera éteint entre 1h et 5h du matin pendant six mois. ⓘ Publicité Ces quartiers ont été choisis sur plusieurs critères par la ville : des éclairages leds peuvent être rallumés à distance en cas d'intervention des secours, pour favoriser la biodiversité, comme les jardins partagés de Febvotte et les espaces boisés autours des Douets, mais aussi car ce sont des quartiers résidentiels. Une expérimentation qui sera évaluée dans trois mois, les habitants pourront répondre à un questionnaire en ligne. La ville avait déjà commencé a appliquer son plan d'économie puisque des leds sont en cours d'installation pour les luminaires. Ce qui permettrait de réduire la consommation d'énergie de 30% !