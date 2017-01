Tours : un café associatif accueille les SDF pendant la journée

Le thermomètre est souvent en dessous de zéro degré en ce moment au petit matin et les premiers à en souffrir, ce sont les SDF. "La Barque", un café associatif de Tours, les accueille pendant la journée. Un endroit convivial où ils peuvent se réchauffer.

Il y a 430 places d'hébergement d'urgence dans le département. Mais les hébergements d'urgence sont disponibles à partir de 18 heures seulement et les sans abris souffrent aussi du froid aussi durant la journée. "La Barque", un café associatif basé rue Colbert à Tours, les accueille pendant la journée. Il y a de quoi boire et manger (sans alcool ni tabac) et de quoi se réchauffer autour d'un verre et d'une partie de cartes .

Un endroit qui apporte un réconfort aussi bien physique que moral

En plus de la chaleur du lieu et de sa convivialité, consommer au bar n'est pas obligatoire, on peut seulement venir se poser, rencontrer du monde. Des livres, des ordinateurs et des jeux sont à disposition. Léo est salarié à la Barque, il admet que les personnes viennent aussi ici pour trouver de la chaleur humaine :

"C'est un refuge contre le froid mais on est aussi à l'écoute, on est un soutien pour ces personnes qui vivent dans la rue".

Les trois salariés conseillent et donnent un soutien, autant psychologique qu'administratif. Ils aident les SDF à trouver un toit pour la nuit. "On est un relais du 115, explique Olivier, salarié du café solidaire. Notre objectif est de les aider à appeler ce numéro afin qu'ils trouvent une chambre dans la nuit".

En moyenne, le Samu social reçoit chaque jour 140 appels pour des hébergements urgence.