Tours : un défilé de motards pour aider les sans-abri

Tours, Paris, Bordeaux et Clermont-Ferrand. L'ONG United Bikers a organisé des défilés et des collectes de vêtements pour les sans-abri ce lundi 11 novembre. À Tours, ils étaient une centaine à avoir répondu présent.

Indre-et-Loire, France

"100 motos pour les sans-abri". C'est une opération nationale menée lundi 11 novembre dans plusieurs villes en France par l'ONG United Riders, à Clermont-Ferrand, Paris, Bordeaux et Tours. Pour la Touraine, cette association de motards a relié Parcay-Meslay à la place Jean Jaurès à Tours, afin de collecter des vêtements pour les plus démunis, et collecter de l'argent aussi (avec un barbier-coiffeur et un caricaturiste).

"C'est pour prouver que les motards ont un très bon esprit" - Françoise, 65 ans, motarde et participante à l'opération

Des belles motos, des blousons en cuir, de la grosse musique... Toutes les images qui collent à l'esprit bikers étaient réunies place Jean Jaurès. "On sait que les bikers ont un gros cœur aussi" explique Titi. L'objectif était de collecter des vêtements. Ils sont arrivés par sacs entiers. Ils seront offerts aux plus démunis, via notamment des maraudes menées par des membres de l'association.