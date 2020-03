Tours : un forum de recrutement ce jeudi dans le secteur de l'hôtellerie et de la restauration

Le pôle emploi du bassin de Tours organise un forum de recrutement aux métiers de l'hôtellerie et de la restauration ce jeudi aux Halles de Tours. le secteur a du mal à recruter en raison des contraintes d'horaires et de salaires.

Les halles de Tours accueille ce jeudi 5 mars (salle polyvalente Paul Tixier), un forum pour l'emploi dédié aux métiers de l'hôtellerie et de la restauration de 14h30 à 17h30. Près de 30 employeurs seront présents afin d'échanger directement avec les candidats. Parmi les entreprises participantes : les hôtels du groupe Accor (Ibis, Mercure), l'association Touraine Hôtels, le CHRU, l'Umih, Pat' à pain, Burger King..... Des organismes de formation se joindront à cet événement piloté par Pôle Emploi : le Greta, la Cité des Formations Tours Loire Valley, l'AFPA. De nombreuses offres d'emplois seront à saisir : cuisinier, serveur, responsable de salle, maître d’hôtel, manager, employé d'étage, réceptionniste.....

On est obligé de refuser des clients car on a pas assez de serveurs ou de personnels en cuisine

Le secteur de l'hôtellerie et de la restauration souffre d'un manque de main d'oeuvre. Selon Pole Emploi, 19.000 postes étaient à pourvoir en Centre Val de Loire en 2019. Le manque de main d'oeuvre interpelle d'autant plus que les emploi proposés sont en nette majorité des CDD ou CDI. Karine Plateau est propriétaire du restaurant de La Liodière à Joué les Tours. Elle explique que les "les gens sont de moins en moins motivés pour travailler le soir ou le week-end. Par manque de personnel, on doit parfois refuser des clients".

Le client on ne sait pas quand il arrive et on ne sait pas quand il repart

Des horaires difficiles et rebutants, c'est l'un des principaux freins à ce métier. Fabrice Dallais dirige "La Promenade" au Petit Pressigny. Il s'interroge également sur un problème générationnel. "Les jeunes ne veulent plus d'exigence, d'horaires à rallonge. Dès qu'on fait trop d'horaires, on nous regarde de travers et on nous accuse de les exploiter. Mais le client on sait pas quand il arrive, on sait pas quand il repart". Par ailleurs, la question sensible des faibles salaires se pose. Fabrice Dallais se montre compréhensif sur ce point et en appelle au pouvoir publics. "Il faut qu'on nous baisse les charges, sinon on peut pas y arriver".