Tours : un millier de manifestants pour la défense des retraites et la hausse des salaires

La journée nationale de grève et de manifestation interprofessionnelle a rassemblé un millier de personnes à Tours, ce mardi 5 octobre. Parti de la place de la Liberté, le cortège s'est dispersé dans le calme en haut de la rue Nationale, deux heures plus tard. Parmi les revendications, la hausses des salaires est revenue très régulièrement dans les discours des manifestants.

Jeune salarié de la caisse de retraites, Romain a l'impression d'avoir le même train de vie qu'un étudiant. "J'ai commencé il y a quatre ans, avec un salaire un tout petit peu au-dessus du Smic. J'ai légèrement été augmenté car j'occupe un poste plus qualifié, mais comme notre indice est gelé depuis 10 ans, je subis l'inflation de plein fouet. Je perds entre 10 et 20% de pouvoir d'achat chaque année. Franchement, je ne demande pas grand-chose. Simplement de vivre un peu mieux de mon métier pour arrêter de compter chaque centime aux courses."

La dimension salariale, ça donne aussi une valeur, du relief à notre travail

Les étudiants se sont aussi mobilisés. © Radio France - Adrien Bossard

Aujourd'hui, avec toutes les dépenses du quotidien augmentent - gaz, électricité, carburant - Karine n'arrive plus à joindre les deux bouts. "Je travaille pour la gloire vu que tout augmente. Au bout du compte, je n'ai plus rien." Employée de la Poste depuis 22 ans, elle estime être passée en deux décennies de la classe moyenne à la classe populaire, en ayant pourtant plus de responsabilités qu'avant. "On est des esclaves des temps modernes, on nous en demande toujours plus et on n'est pas reconnu pour ça."

Pour continuer à trouver "du sens à ce que l'on fait, il faut à un moment donné une contrepartie", assure Pierre. Il est éducateur spécialisé dans le médico-social. "Moi, je suis mal à l'aise à parler d'argent. J'estime que d'autres sont des situations plus difficiles que moi et j'ai la chance de faire un métier que j'aime. Mais la dimension salariale, ça donne aussi une valeur, du relief à notre travail. Moi, j'en ai un peu marre que l'on s'entende dire : "Oui, mais vous travaillez avec votre cœur, vous faites preuve de don de soi..." C'est vrai. Mais le don de soi, ça va bien qinq minutes quoi." Cela fait 15 ans que son indice n'a pas été revalorisé.