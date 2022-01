Tours : un plan d'investissement de 450 millions d'euros sur 10 ans et une hausse du taux des impôts fonciers

La ville de Tours va augmenter de 4,5 points le taux de la taxe foncière : il va atteindre 43,44%, ce qui reste inférieur à des villes de tailles similaires, comme Orléans ou Angers. Cette augmentation est un des leviers qui va servir au financement d'un plan d'investissement sur dix ans qui sera présenté lundi prochain, en conseil municipal.

450 millions d'euros d'investissements en dix ans pour résorber une partie de "la dette grise"

L'objectif est d'investir 450 millions d'euros pour rénover les batiments et équipements publics de Tours. Le fait de laisser le patrimoine municipal se détériorer, faute d'investissements nécessaires, c'est ça que désigne l'expression "dette grise". Ces investissements ont trop tardé et ils sont maintenant incontournables selon Frédéric Miniou, maire-adjoint chargé des finances : "depuis des décennies, on investit 30% de moins que les autres villes de notre taille, ce qui veut dire que, par exemple, par rapport à des villes comme Orléans ou Angers, on investit sept à dix millions d'euros de moins par an. C'est considérable".

"Depuis dix ans, on aurait pu, par exemple, rénover dix écoles supplémentaires. On ne l'a pas fait et on se retrouve avec du patrimoine qui n'est pas très agréable à vivre et qui coûte cher en facture énergétique et en entretien - le maire-adjoint chargé des finances, à Tours

Pour trouver ces 450 millions d'euros, la municipalité de Tours compte s'appuyer sur plusieurs leviers : "On va activer la recherche de subventions. On a un taux de subventionnement de nos projets qui est de vingt en moyenne, alors que la plupart des autres villes de notre taille ont un taux de subventionnement de 13. Donc, déjà à l'heure actuelle, on obtient plus de subventions que les autres" explique Frédéric Miniou. "Ensuite, on augmente la taxe foncière de 4,5 points, ce qui nous mettra dans la moyenne des autres villes de taille équivalente, mais bien en dessous encore de certaines de nos villes voisines : on est 45% moins fiscalisés que certaines villes, dont la ville d'Angers, par exemple". La baisse de la dette historique est aussi un élément susceptible de plaire aux banques et de les inciter à préter de l'argent à la municipalité : Pour la première fois depuis plus de 40 ans, la dette de la ville de Tours est passée sous la barre symbolique des 200 millions d'euros, fin décembre, pour s'établir à 193 millions.

Le plan d'investissements de 450 millions d'euros sera débattu en conseil municipal lundi prochain, le 31 janvier, à partir de 14H. Il se décompose de la façon suivante :

Environ 300 millions d'euros dédiés à la rénovation et reconstruction de batiments publics

Environ 100 millions d'euros pour des aménagements, notamment la végétalisation de la ville et des cours d'écoles.

Environ 50 millions consacrés à des achats de matériel et des acquisitions foncières.

Emmanuel Denis et sa future nouvelle première adjointe, Alice Wanneroy, le 24 janvier 2022 © Radio France - ©Boris Compain

Alice Wanneroy choisie comme nouvelle première adjointe

Un autre conseil municipal se tiendra un peu plus tôt le même jour, à partir de 10H30. Tous les conseillers municipaux voteront à bulletin secret pour élire la nouvelle première adjointe au maire, suite à la démission de Cathy Munsch-Masset, quelques semaines après que son mari et elle aient été mis en examen dans une affaire de détournement de fonds. Le maire, Emmanuel Denis, proposera l'élection d'Alice Wanneroy, qui était jusqu'ici 15ème adjointe, déléguée à la transition agro-écologique et à l'alimentation, notamment