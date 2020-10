Tours : une association d'aide aux personnes surendettées ouvre ses portes

L'Indre-et-Loire dispose désormais d'une antenne Crésus (Chambre RÉgionale du SUrendettement Social). Cette association existe depuis une trentaine d'année et est présente dans de nombreux départements. Une antenne a donc ouvert ses portes à Tours, au HQ à côté du tribunal. L'association est composée de quinze bénévoles, qui se relaient pour répondre aux appels et prendre les rendez-vous. L'objectif : aider les personnes en situation de fragilité économique voir de surendettement.

Pour son co-président, Serge Le Postec, la Crésus est là pour aider tous les profils : "On veut accompagner tout le monde, quelque soit l'âge, le sexe, l'origine sociale, partout sur le territoire". Les rendez-vous sont gratuits et confidentiels. Les bénévoles sont là pour écouter mais aussi éduquer les bénéficiaires à une bonne gestion financière. "Cela peut être très difficile de se confier quand on est dans une situation de surendettement. On a souvent une baisse de l'estime de soi."

Accompagner les personnes en difficulté dans leurs différentes démarches

L'association propose d'aider les personnes à faire face au surendettement au quotidien. Sandra Pruneau-Gaucher, co-présidente du Crésus : "Nous recensons toutes les dépenses, loyer, factures, essence, et on établit un budget. On aide également à la rédaction de courrier pour échelonner des crédits par exemple". Autre service, l'aide à la constitution du dossier de surendettement pour la Banque de France. Crésus peut même accompagner ceux qui le souhaitent devant cette commission. L'an dernier, la Banque de France de Tours avait traité près de 1.400 dossiers de surendettement.

Pour rentrer en contact avec l'association Touraine Conseil Budget - Crésus, il est possible de passer par la page Facebook ou le site internet. Les bénévoles sont également joignables par téléphone au 07 67 78 39 65 ou lors de permanences du lundi au vendredi de 9h à 12h.