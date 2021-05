Tours : une cinquantaine de policiers du commissariat participent ce mercredi au rassemblement à Paris

Deux semaines après le meurtre du brigadier Eric Masson à Avignon et à peine un mois après l'assassinat de Stéphanie Monfermé, agente administrative au commissariat de Rambouillet, des milliers de policiers doivent se rassembler devant l'Assemblée nationale ce mercredi à l'appel des syndicats.

Parmi eux, environ 150 de la région Centre-Val de Loire sont attendus sur place dont une cinquantaine du commissariat de Tours. Les policiers demandent plus de sévérité pour les "agresseurs des forces de l'ordre".

Alors que la sécurité est redevenue un thème de campagne électorale, à quelques semaines des régionales et à un an de la présidentielle, de nombreux élus ont annoncé qu'ils seraient présents à ce rassemblement dont le ministre de l'intérieur Gérald Darmanin. Si les syndicats ne s'opposent pas à leur venue, ils refusent que cela se transforme en tribune politique. Thierry Pain est secrétaire régional de unité SGP police FO : "Je sais que la campagne électorale a commencé, qu'ils viennent cela ne me dérange pas plus que cela. J'espère juste qu'ils ne prendront pas position, qu'il n'y aura pas de prise de parole médiatique et qu'ils feront preuve de modestie durant ce rassemblement qui ne doit pas être politisé".

Le rassemblement est prévu de 13H00 à 15H00 devant l'Assemblée nationale à Paris.