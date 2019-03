Tours : Une délégation de Sud-Santé reçue par la directrice de l'hôpital ce jeudi 28 mars

Indre-et-Loire, France

Le syndicat Sud-Santé est toujours mobilisé contre ce qu'il appelle "la dégradation des conditions de travail" au CHRU de Tours. Après une journée de grève le 8 mars dernier, une délégation est reçue ce 28 mars à 9h par la directrice de l'hôpital. Le syndicat dénonce toujours un projet dans certains services de limiter à quinze jours les vacances d'été en juillet et août. Le syndicat réclame aussi "le renforcement des équipes de remplacement, renforcement des mensualités de remplacements, et le maintien de postes de contractuel-les et titulaires".