Tours : Une résidence seniors en béguinage ouverte en juin dans le quartier Monconseil

Indre-et-Loire, France

Le béguinage arrive à Tours. Ce mode de vie en collectivité pour seniors va connaître son aboutissement en juin avec l'ouverture d'une résidence de quinze appartements à Tours-Nord, dans le quartier Monconseil. Ils seront occupés par des seniors qui se portent candidats. Il ne s'agit pas d'une collocation. Les appartements de deux ou trois seront autonomes, pour personne seule ou pour des couples. Dans la résidence, il y aura aussi une salle commune et un petit salon. Un gardien vivra dans la résidence. Un bénévole de l'association viendra régulièrement pour accompagner les résidents, pour les aider dans les différentes démarches et pour solutionner d'éventuels conflits. L'idée de cet "habitat inclusif pour seniors" (c'est le terme exacte de ce type d'habitat) est d'être un lieu intermédiaire entre sa maison souvent trop grande et difficile d'entretien pour les personnes âgées et une maison de retraite.

L'idée est de veiller les uns sur les autres, avec bienveillance

Quinze logements sociaux intermédiaires sont à louer et non à vendre, pour classe moyenne. L'accès est conditionné par des plafonds de ressources, 26.810€ pour une personne seule et 35.250€ pour un couple. La moitié des logements sont déjà réservés (409€ pour un T2, 568€ pour un T3. Les charges vont de 55€ à 80€). Outre l'entraide au sein de la béguinage La Tourangelle, les résidents seront aussi incités à se tourner vers la vie du quartier dans la mesure de leur capacité, intégrer par exemple l'antenne locale du Secours populaire d'Indre-et-Loire ou faire du soutien scolaire pour les enfants du quartier Monconseil. La moyenne d'âge des résidents devrait tourner autour de 75 ans, comme dans les quatre autres résidences en béguinage ouvertes en France par l'association, à Perpignan, Quimper, Lourdes, et Mulhouse.

Tous les détails du projet sont à retrouver sur le site internet de l'association Vivre en béguinage