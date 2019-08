Tours : Action d'une vingtaine de livreurs à vélo Deliveroo pour protester contre une baisse de leur rémunération

Sur la place Jean-Jaurès, une vingtaine de coursiers de Deliveroo, l'application de livraison de repas, ont bloqué Burger King. L'enseigne de fast-food n'a donc pu effectuer aucune livraison. Ces livreurs protestent contre une baisse du prix de la course et contre une pénibilité non valorisée.

Tours, France

Si vous n'avez pas pu commander quelques plats ce jeudi soir dans les restaurants tourangeaux, ne cherchez plus. C'est le deuxième soir de suite que les livreurs de Deliveroo* se mobilisent devant Burger King à Tours. Ils ne bloquent pas les clients qui viennent mais plutôt les commandes que les autres coursiers Deliveroo viennent retirer. Ce jeudi soir ils étaient une vingtaine de coursiers à protester contre la baisse des prix d'une course et pour que la pénibilité de leur labeur soit valorisée dans ce tarif.

Mon salaire mensuel va baisser de 500€ - un livreur Deliveroo qui travaille près de 60h par mois.

Avant, ces coursiers touchaient 4,20€ par livraison. Désormais ça tourne autour de 3€. Pour ce livreur qui parcourt 100km par jour et travaille entre 55h et 60h par semaine, " [mon] _salaire mensuel va baisser de 500€_. Donc je vais retomber à 1600€ comme si je travaillais 37 ou 39 heures par semaine ", s'insurge-t-il.

Au lieu de 4,20€, la course passe désormais aux alentours de 3€. © Radio France - Yvan Plantey

Ils devraient encore bloquer ce vendredi soir

Les coursiers veulent aussi que la pénibilité de leur travail soit prise en compte dans la rémunération. " On a des courses de plus en plus longues et qui sont pas bien rémunérées. Parfois il nous arrive de partir de Tours-centre pour aller livrer à La Riche", clament certains livreurs.

À part Burger King, les livreurs Deliveroo sont aussi allés bloquer une pizzeria avenue Grammont et quelques restaurants du quartier des 2 Lions. Les livreurs ont assuré qu'ils bloqueront également ce vendredi différents restaurants tourangeaux disponibles sur l'application.

*Contacté, l'entreprise n'a pas donné suite à nos sollicitations.