Tours: Worldline, le leader européen des transactions électroniques, va doubler ses effectifs d'ici trois ans

Une nouvelle d'importance pour le bassin d'emploi tourangeau et pour DEV'UP, l'agence de développement économique de la région Centre Val de Loire. Worldline, le leader européen des paiements et des transactions électroniques, envisage de créer 200 emplois à Tours et 100 à Blois.

Indre-et-Loire, France

Worldline, le leader européen des paiements et des transactions financières en ligne, a le vent en poupe. Il emploie 11 000 personnes dans le monde et réalise 2,2 milliards de chiffres d'affaires annuels. Cette entreprise française est installée à Tours, quartier des Deux Lions, depuis 2008. Elle y emploie 250 personnes. En trois ans, elle va créer au moins 200 nouveaux postes et installer à Tours son centre européen "Recherches et Développement" en région Centre Val de Loire. Un programme d'investissement de 9 millions d'euros, dont 1,2 millions seront versés par le conseil régional.

Concrètement, Worldline construit et sécurise les logiciels qui nous permettent de payer nos achats en ligne ou d'effectuer en ligne nos virements bancaires. Worldline crée aussi les circuits électroniques sécurisés utilisés par des millions de personnes pour notre carte vitale ou pour nos cartes de tram. Claude France, directrice générale de Worldline France, donne d'autres exemples.

Nous réalisons des paiements type carte chèque-déjeuner, nous avons aussi le traitement de l'ensemble des feuilles de soins de la carte vitale, nous hébergeons le dossier médical partagé qui est très sécurisé pour protéger le citoyen. Le code SMS qui est envoyé sur smartphone pour sécuriser les achats, c'est nous. Nous réalisons également des votes électroniques pour TF1 pour ses jeux à l'antenne.

Le monde politique était très présent ce lundi sur le site de Worldline, quartier des Deux Lions. Il y avait là le président du conseil régional, le président de Tours-Métropole, le maire de Tours et le président de l'université, car Worldline, qui bénéficie de fonds publics, va notamment s'appuyer sur l'université pour trouver ses ingénieurs.

Le futur centre de Recherches et Développement de Worldline n'emploiera que 20 personnes au départ, mais, à terme, les résultats de ces chercheurs seront créateurs d'emplois. L'entreprise aura besoin dans les trois ans de nombreux Bac + 5 que pourra lui fournir l'université de Tours et Polytech, le plus souvent des ingénieurs en informatique. Dès ce premier trimestre, Worldline va démarrer les travaux sur son site des Deux Lions pour accueillir les premiers ingénieurs en Etudes et Développement. Mais elle cherche à Tours un lieu beaucoup plus grand pour se développer. Son objectif est de travailler pour améliorer la sécurité des systèmes de paiement électronique, notamment pour les commerces de vente en ligne et les banques. Les services marchands représentent 36% des clients de Worldline, les services financiers un peu plus, 45% des clients de l'entreprise.