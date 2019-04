Tous en ligne pour la déclaration de revenus 2018 !

Caen, France

C'est une obligation pour tous les contribuables cette année, la déclaration de revenus doit être faite sur internet. La mise en place en janvier 2019 du prélèvement de l'impôt à la source, ne modifie en rien le mode de calcul de l'impôt. "Une déclaration en ligne plus simple et plus rapide, offrant des délais supplémentaires ,un accès à tous moments ou des corrections jusqu'au dernier jour" précise le directeur départemental des finances publiques du Calvados.

Bernard TRICHET directeur départemental des finances publiques Calvados © Radio France - Carole LOUIS

Pas de panique toutefois pour les contribuables ne disposant pas d'internet ou ne sachant pas l'utiliser, il est toujours possible et même conseillé de prendre rendez vous avec un conseiller. Des agents des finances ont été formés en ce sens pour accompagner les usagers dans les centres des impôts, les maisons de services à la personnes partenaires ou bien sûr en ligne.

Dans le Calvados, la date limite des déclarations en ligne est fixée au 21 mai ( au 4 juin pour l'Orne et la Manche)