"Tous en terrasse". Les cafés et restaurants sont prêts en Normandie

La 2ème étape du déconfinement est arrivée, marquée par la réouverture des commerces non essentiels, des théâtres, cinémas et des terrasses. Les jauges restent limitées mais c'est un soulagement pour les professionnels impactés par la crise sanitaire.

Après plusieurs mois de fermetures liées à la pandémie de Covid-19 de nombreux lieux rouvrent leurs portes au public ce mercredi 19 mai: commerces non essentiels, cinémas, théâtres, musées, salles de sport et piscines pour les mineurs, et bien sûr les terrasses des bars et restaurants. Michaël Schmitt, président de l'UMIH 27, l'union des métiers de l'industrie de l'hôtellerie de l'Eure, n'a pas caché sa joie sur France Bleu Normandie. Tout en reconnaissant que la météo et les jauges limitées ont dissuadé certains professionnels d'ouvrir dès ce mercredi. Ils préfèrent attendre le 9 juin. Date à laquelle les salles pourront aussi ouvrir et le couvre-feu sera décalé de 21h à 23h.

