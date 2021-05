Déconfinement : A Nice, un tiers des restaurateurs n'ont pas sorti les terrasses

Tous les établissements n'ont pas encore sorti les tables et les raisons ne manquent pas : Pas ou peu de places, coût financier important, manque de personnels... Les retardataires attendent donc le 9 juin pour afficher leur carte à l'entrée de leur établissements.

Pas de place, pas de terrasse

Principal problème : le manque de place. Ils sont nombreux dans le vieux Nice à ne pas disposer d'espace suffisant pour installer des tables.

"Je n'ai que 60 centimètres de large, donc on ne va pas bien loin", se désole Thierry Sauzot, propriétaire du bar "Le fût et à mesure". Il pouvait installer deux tables mais ce n'était pas rentable : "j'aurais pu faire une demande. Je ne l'ai pas fait car avec toute les charges d'une exploitation normale pour faire dix clients dans la journée, ce n'est pas viable".

Un rapport coût/avantage perdant. C'est également l'analyse de Claude Galera, patron du restaurant "Casa Nissa" sur la place Massena. Son établissement : 100 tables à l'intérieur et 25 à l'extérieur. Le calcul est simple pour lui : "Avec la jauge de 50%, je ne mets que 12 couverts à midi et 12 le soir. Et si on compte les fournitures et la masse salariale pour assurer le service, je vends à perte. Assurément, ce n'est pas rentable".

Manque de personnel : un cauchemar

Si engagé du personnel pour quelques tables n'est pas rentable, certains manque de personnel tout court. Thierry Souques, Vice Président du l'Union des Métiers et des Industries de l’hôtellerie (UMIH 06), tient également un restaurant et n'a pas ouvert le 19 mai car "50% de mes salariés ont démissionné ces derniers mois".

Dans le vieux Nice, Camille, patronne de l'épicerie George, restaurant de spécialité française, reste aussi fermée car elle n'a pas du tout de personnel : "vu que je travaille toute seule. Si je dois être en cuisine et faire le service a l'extérieur tout en surveillant, je peux tout simplement pas".

La Chambre de Commerce et d'Industrie s'inquiète : "Beaucoup de restaurateurs restent désavantagés si ils n'ont pas de grosses terrasses" soutient Delphine Turin, en charge de la filière commerce. "Ils vont compenser ces pertes avec les aides de l’État mais il n'y a pas de solutions miracle en attendant le 9 juin".