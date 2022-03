"Tous les aménagements des entreprises sont absorbés par les coûts de l'énergie", déplore le Medef en Dordogne

"Le plan de résilience répond à une demande très prégnante et urgente qui s'est invitée dans le débat", indique Christophe Fauvel, président de la Chambre de commerce et d'industrie et du Medef en Dordogne, invité de France Bleu Périgord jeudi 17 mars. Ce plan a été dévoilé mercredi par le gouvernement pour aider les entreprises touchées par les conséquences de la guerreen Ukraine. "Après la crise sanitaire, les entreprises ont dû subir ce nouveau choc. Nous sommes passés du 'quoi qu'il en coûte' au 'quoi qu'il arrive'. Ça correspond globalement aux propositions que le Medef avait faites au gouvernement", explique-t-il. "Ce sont des réponses très ciblées sur des secteurs précis, notamment les activités industrielles comme la métallurgie, la chimie, le papier ou la production agricole."

Auparavant, le Medef a lancé une enquête pour connaître les impacts de la crise en Ukraine sur les entreprises périgourdines. "On a reçu plus de 200 réponses, c'est le deuxième plus grand chiffre en Nouvelle-Aquitaine", assure Christophe Fauvel. "Ça semble quand même toucher beaucoup d'entreprises qui ont vu leurs aménagements, comme la baisse des impôts de production en 2021, totalement absorbés par ces coûts de l'énergie. Donc c'est suffisamment préoccupant pour qu'on prenne le problème à bras-le-corps."

Le risque d'une superposition des prêts

Le Premier ministre Jean Castex a notamment confirmé que les sociétés de transport allaient bénéficier de la prise en charge par l'État de 15 centimes par litre de carburant. "Pour ces entreprises, c'est le deuxième poste le plus important après le poste des charges et des salaires", explique le président du Medef en Dordogne. "Donc ça ne suffira pas, elles devront faire l'objet d'un accompagnement plus précis et massif." Christophe Fauvel annonce aussi qu'une réunion aura lieu avec le préfet de la Dordogne la semaine prochaine. "Nous attirons son attention sur des fournisseurs qui sont soit russe, soit ukrainien. S'il ne se passe pas quelque chose dans les prochaines semaines, les entreprises qui leur sont liées risquent d'être à l'arrêt." Le gouvernement assure qu'une subvention sera mise en place pour les entreprises les plus dépendantes à ces pays.

Ce "plan de résilience" marque aussi le renforcement de dispositifs nés pendant la crise sanitaire, comme les prêts garantis par l'État ou le prolongement du chômage partiel. "Ce n'est pas un 'quoi qu'il en coûte' parce que ces mesures ne s'appliquent pas de manière uniforme sur l'ensemble de l'économie française", détaille Christophe Fauvel. "Le risque, c'est que les prêts garantis par l'État se superposent. Cependant, toutes ces mesures ont quand même permis aux entreprises de traverser la crise sanitaire sans trop de dégâts. Aujourd'hui, la plupart des entreprises ont les moyens de rembourser ces prêts", affirme-t-il. "Il faut qu'on lance une batterie de mesures parce que la crise qui est devant nous, celle des matières premières et de l'énergie, va affecter gravement nos économies. Ça va être une année 2022 extrêmement compliquée..."