Les commerces caennais regroupés sur "caencommerce.fr", la nouvelle plateforme de e-commerce à Caen

La ville de Caen soutient ses commerçants et elle veut les inciter à vendre sur internet. Elle lance une plateforme de vente en ligne baptisée "caencommerce.fr", destinée à regrouper tous les commerçants qui le souhaitent, alimentaires ou non. Cette plateforme sera opérationnelle samedi 14 novembre.

La ville de Caen veut favoriser le commerce en ligne, mais le commerce local ! Elle met en place une plateforme internet destinée à regrouper tous les commerçants caennais qui le souhaitent, qu'ils soient alimentaires ou non. Le principe est simple : comme on irait en centre ville faire ses courses, on va pouvoir aller sur la plateforme, acheter dans plusieurs boutiques et se faire livrer en une seule fois. Elle a choisi pour mettre en place cette plateforme baptisée "caencommerce.fr" un prestataire local, l'entreprise Supplyshop, spécialisée dans l'e-commerce de proximité. Supplyshop va aider les commerçants à se créer des mini boutiques en ligne.

Qu'on achète dans une ou plusieurs boutiques, on paye le même prix pour la livraison

"Faire ses achats sur cette plateforme, c'est comme aller faire du shopping à Caen" résume Antoine Kubrijanow, cofondateur de Supplyshop, l'entreprise qui a été choisie pour mettre en place caencommerce.fr. "On va retrouver son fromager, son boucher, et aussi on va pouvoir acheter des cadeaux de Noël par exemple, on commande dans les différentes boutiques et on choisit soit le retrait en boutique soit la livraison". Livraison en une seule fois et d'un montant forfaitaire de 3,90 euros sur Caen, 5,90 dans la première couronne et 7,90 dans la deuxième.

Pendant le confinement, les commerces s’adaptent à la vente à emporter, au retrait en boutique et la livraison. Ici à Caen (Calvados) © Radio France - Nolwenn Le Jeune

Aide technique pour créer des mini boutiques en ligne

Les commerçants qui ont déjà des sites internet pourront quand même venir sur caencommerce.fr, leurs clients seront redirigés vers leurs sites marchands, mais bénéficieront du prix de livraison unique. Quant aux autres commerçants, c'est à dire ceux pour qui internet s'apparente à une terre inconnue, pas de panique supplyshop est là pour aider. "On va se charger d'aller prendre les photos en boutique, de les référencer sur internet, de créer leurs propres boutiques en ligne, ils seront ensuite formés sur un petit outil qu'on a développé et qui va leur permettre de gérer leur boutique en ligne".

Charge aux commerçants ensuite de faire des paquets. "Mais ça on le fait déjà, rappelle Sylvie Orcier, présidente des Vitrines de Caen. Nous faisons aussi les encaissements, beaucoup de commerçants se sont déjà mis à la livraison, au retrait en boutique, c'est juste une habitude, une logistique différente, gérer les stocks, les back offices".

"Internet est aujourd'hui un canal indispensable dans cette période compliquée" Anthony, patron de pâtisserie C&Choux à Caen

Antoine Kubrijanow, cofondateur de Supplyshop, et Anthony Le Rhun, patron de la pâtisserie C&Choux à Caen. © Radio France - Nolwenn Le Jeune

Parmi les commerçants aguerris au e-commerce, Anthony, propriétaire de la pâtisserie C&Choux. "C'est incontournable aujourd'hui, estime-t-il. Nous on travaille de deux manières sur internet, on a une boutique en ligne chez Supplyshop qui nous apporte des commandes via sa base de donné et ses propres clients. Et on a aussi notre propre site internet, où nos clients avaient déjà l'habitude de commander. Ce sont deux canaux complémentaires qui nous permettent dans ces moments compliqués de continuer à faire des ventes".

Aide financière de la ville de Caen pour s'inscrire sur "caencommerce.fr"

Alors pour inciter les commerçants à rejoindre la plateforme, la ville de Caen les aide financièrement. L'inscription est prise en charge à 100% pour le 1er trimestre, puis à 50% pour le 2ème. Résultat : la facture passe de 900 à 120 euros. Vu l'avenir incertain, Catherine Pradal, maire adjointe au commerce, conseille aux commerçants de se numériser : "Rien ne nous dit que tout va rentrer dans l'ordre, que nous allons retrouver notre façon de vivre d'avant, il faut donc être précautionneux. Et on doit se serrer les coudes aussi bien clients que commerçants".

La plateforme "caencommerce.fr" sera officiellement lancée samedi 14 novembre 2020. A tout le monde alors de "Cliquer caennais !"