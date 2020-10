Tous les commerces de Guéméné-sur-Scorff autorisés à ouvrir par arrêté municipal

Tous les commerces, alimentaires et non alimentaires, de Guéméné-sur-Scorff (Morbihan) peuvent rester ouverts pendant la période de confinement, y compris les bars et restaurants. Le maire, René Le Moullec, a pris un arrêté ce samedi matin pour l'autoriser.

L'élu assume son choix et sait que son arrêté peut être cassé à tout moment devant le tribunal administratif. "Mais on a besoin de ce tissu-là, de ce commerce de proximité", affirme René Le Moullec. Néanmoins, le maire rassure : "Il ne s'agit pas de faire n'importe quoi, il faut respecter toujours les gestes barrières. Les bars et restaurants vont par ailleurs fermer à 21h."