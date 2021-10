Le décret interdisant les emballages plastiques pour les fruits et légumes à partir du 1er janvier 2022 paraît mardi, selon les informations du JDD qui annonce qu’il y aura des exceptions jusqu’en 2026.

Tous les fruits et légumes bientôt vendus sans plastique, mais il y aura des exceptions

Un rayon de fruits et légumes sans emballage plastique.

Un décret, à paraître mardi, interdit, au 1er janvier 2022, les emballages plastiques pour les fruits et légumes. Il est signé par la ministre de la Transition écologique Barbara Pompili. Mais selon les informations du JDD, certains fruits et légumes bénéficieront d'un délai supplémentaire jusqu'en 2026.

Ce décret fait suite à la loi anti-gaspillage votée début 2020, il liste les fruits et légumes concernés.

Les fruits : les pommes, poires, bananes, oranges, clémentines, kiwis, mandarines, citrons, pamplemousses, prunes, melons, ananas, mangues, fruits de la passion et kakis ;

: les pommes, poires, bananes, oranges, clémentines, kiwis, mandarines, citrons, pamplemousses, prunes, melons, ananas, mangues, fruits de la passion et kakis ; les légumes : poireaux, courgettes, aubergines, poivrons, concombres, pommes de terre et carottes "normales", tomates rondes, oignons et navets "normaux", choux, choux-fleurs, courges, panais, radis, topinambours, légumes racines.

Le bio est également réglementé par cette loi. Les sanctions peuvent aller jusqu'à 15.000 euros d'amendes et une astreinte journalière de 1.500 euros.

Des exemptions jusqu'en 2026

Pour les ventes par lots de plus de 1,5 kg ou pour les "fruits et légumes présentant un risque de détérioration lors de leur vente en vrac", la loi prévoit des exceptions jusqu'en 2026. Cette absence d'obligation offre un délai pour permettre l'élaboration d'emballages sans plastique "pour les cas les plus compliqués".

Le décret liste ainsi les exemptions possibles.

Jusqu'au 30 juin 2023 : tomates côtelées et allongées segment coeur, oignons et navets nouveaux/primeurs, petits fruits ronds (tomate, raisin), choux de Bruxelles, haricot vert, pêches, nectarines, abricots ;

: tomates côtelées et allongées segment coeur, oignons et navets nouveaux/primeurs, petits fruits ronds (tomate, raisin), choux de Bruxelles, haricot vert, pêches, nectarines, abricots ; jusqu'au 31 décembre 2024 : cerises, canneberges, airelles, physalis, salade, mâche, jeunes pousses, herbes aromatiques, épinard, oseille, fleurs comestibles, haricot mungo (le soja), endive, asperge, brocolis, champignon, pommes de terre et carottes primeur et petites carottes ;

: cerises, canneberges, airelles, physalis, salade, mâche, jeunes pousses, herbes aromatiques, épinard, oseille, fleurs comestibles, haricot mungo (le soja), endive, asperge, brocolis, champignon, pommes de terre et carottes primeur et petites carottes ; jusqu'au 30 juin 2026 : framboises, fraises, myrtilles, mûres, groseilles, kiwais, cassis, surelle, surette, groseille pays, graines germes, fruits mûrs à point.

Aujourd'hui, 37% des fruits et légumes sont vendus emballés, ce qui représente entre 1 et 2 milliards d'emballages par an. L'objectif reste une sortie du plastique à usage unique d'ici à 2040.