A partir du 7 octobre, Auchan à Pau va ouvrir le dimanche matin, et Carrefour à Lescar va suivre le mouvement, le 21 octobre. Une stratégie commerciale alors que des concurrents ouvrent déjà, et que les Halles de Pau accueillent désormais des clients tous les jours, y compris le dimanche.

Pau, France

De plus en plus d'hypermarchés autour de Pau choisissent d'ouvrir le dimanche matin. Depuis quelques mois, vous pouvez déjà faire vos courses à Géant Casino à Lons et au Leclerc de Mazères-Lezons, par exemple. Pour suivre le pas des Halles de Pau ouvertes tous les jours, l'offensive s'organise en périphérie dans les très grandes surfaces. Tous les hypermarchés, ou presque, vont s'y mettre.

Une ouverture dominicale prévue dans la loi

L'ouverture le dimanche est légale pour tous les commerces de détail alimentaire, sans demande préalable, à condition de fermer le rideau avant 13 heures. Beaucoup d'hypermarchés y pensent depuis longtemps et ont fait leurs calculs. Face à la concurrence, être le seul à ouvrir le dimanche, reste une position idéale, et cela permet de récupérer quelques clients, et éventuellement de les fidéliser pour le reste de la semaine.

Sauf que tous les magasins ont le même raisonnement et suivent finalement le mouvement. C'est l'effet domino dans l'agglomération paloise : Géant à Lons et Leclerc à Mazères sont déjà ouverts, Auchan à Pau va suivre ce dimanche 7 octobre, et enfin Carrefour à Lescar sera ouvert à partir du dimanche 21 octobre.

Sur la base du volontariat pour les employés

Il fallait tout de même obtenir l'aval des syndicats, qui ont posé leurs conditions : le travail le dimanche sera mieux rémunéré, et se fera uniquement sur la base du volontariat. Auchan et Carrefour feront aussi appel à beaucoup d'étudiants pour compléter leurs équipes.