"Tous les projets sont à l’arrêt" déplore le directeur de la chambre de commerce italienne sur la Côte d'Azur

Le directeur de la chambre de commerce et d'industrie italienne dans les Alpes-Maritimes évoque les projets économies à l’arrêt entre la Côte d'Azur et l'Italie depuis la mise en place des mesures de confinement.

Le directeur de la chambre de commerce et d'industrie italienne dans les Alpes-Maritimes compte les heures depuis le lancement de la quarantaine généralisée en Italie. Plus aucun échange économie et commercial ne peut être organisé entre l'Italie et les Alpes-Maritimes.

"Les entreprises ne peuvent pas produire, les chantiers sont bloqués, tous les projets sont à l’arrêt"

Les conséquences sont donc énormes alors que l'Italie est le premier partenaire économique de la Côte d'Azur et que l'Italie est le deuxième partenaire économique de la France. Ils sont également 4.200 italiens à travailler tous les jours à Monaco. Deux millions de touristes italiens viennent sur la Côte d'Azur par an.

L'Italie et ses PME qui flirtent avec les Alpes-Maritimes.

L'Italie est un pays qui compte surtout des PME petites entreprises : 6 millions au total. La Côte d'Azur attire les italiens, la CCI italienne a reçu l'an dernier 5.000 demandes d'entreprises italiennes qui voulaient s'implanter sur les Alpes-Maritimes.