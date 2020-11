Tous les rayons non-essentiels de l’Hyper U Cœur de Lozère fermée à partir de mardi

Livres, décoration, jouets, tous ces produits ne sont désormais plus en accès libre. Une décision prise par le gouvernement au nom de "l'équité" et de la sécurité sanitaire. Une décision pour protéger les petits commerces de centre-ville. Avant les fermetures des rayons non-essentiels dans les grandes surfaces, Saïd Makhloufi s’est rendu à l’Hyper U de Mende où les clients sont venus nombreux pour leurs derniers achats.

Le reportage de Said Makhloufi Copier

Le rayon jouet est encore libre d’accès, derrière son caddie Claire, maman de deux enfants est pressé : "je sais que le rayon va fermer, c’est pour ça que _je me dépêche_, c’est le dernier jour pour faire ses courses normalement et moi, je préfère faire les achats de Noël ici plutôt que sur Internet". Claire n’est pas la seule à profiter de ce dernier jour pour faire ses achats de Noël, Sandra regrette la fermeture du rayon jouet : "je trouve cela dommage, Amazon et les grands groupes vont en profiter". Dès aujourd’hui les rayons non-essentiels seront interdits d’accès, barré en croix par des rubans rouge et blanc, mais il sera encore possible d’acheter ces produits en drive. Jean Michel Brun est le directeur du magasin : "nous, on souhaite que nos clients évitent les sites internet. Sur des activités comme le jouet, on a quinze personnes qui travaillent. Il faut limiter au maximum l’impact économique de la fermeture des rayons non-essentiels." Et Jean Michel Brun, d’ajouter que pour l’instant le chômage partiel n’est pas envisagé pour les salariés des rayons non-essentiels. La grande distribution prévient que cette décision pourrait avoir des "conséquences" pour "20 à 25 %" des salariés du secteur, qui en compte 700.000.