Déconfinement : tous les restaurants qui ont une terrasse ne rouvriront pas ce mercredi en Sarthe

Plus que deux jours avant la réouverture des terrasses des bars, des restaurants et des commerces jugés non essentiels. C'est ce mercredi qu'a lieu la deuxième étape du déconfinement avec un couvre-feu repoussé à 21h au lieu de 19h actuellement. Les salles de cinémas et de théâtre peuvent également rouvrir.

Pour les terrasses, ce sera seulement à 50% de leur capacité ou avec des séparations s'il y a moins de dix tables. Du coup, la moitié des bars et des restaurants de la Sarthe devraient attendre le 9 juin avant de lever de nouveau le rideau, selon Cathy Soudy, la référente cafetier à l'UMIH, l'union des métiers de l'industrie hôtelière en Sarthe, invitée de France Bleu Maine ce lundi.

Cathy Soudy, la référente des cafetiers de l'UMIH en Sarthe © Radio France - Charles Deyrieux

"On est plutôt optimiste pour la reprise"

Les établissements qui ont la chance d'avoir une grande terrasse vont rouvrir. Mais ceux qui ont seulement une dizaine de places, ça ne vaut pas forcément le coup, d'autant plus que le service du soir est raccourci avec le couvre-feu à 21h00. Et les prévisions météo qui ne sont pas vraiment bonnes pour ce milieu de semaine en Sarthe.

Les professionnels de la filière ne sont pas trop inquiets pour la suite de la saison. "Nous avons beaucoup d'aides contrairement à d'autres secteurs, et ces aides, nous allons les garder. En revanche, ce sera peut-être plus compliqué pour les personnes qui ont du faire appel à des crédits", souligne Cathy Soudy, la référente cafetier à l'UMIH, l'union des métiers de l'industrie hôtelière. Pour certains, c'est plus rentable de rester fermé et de continuer à toucher les aides.

Les apprentis ont été formés mais ils n'ont pas pu pratiquer.

Avec cette nouvelle étape du déconfinement, les professionnels de la restauration vont devoir faire appel à de la main d'œuvre. Un secteur qui souffre déjà en temps normal d'un manque de salariés. Pour Cathy Soudy, ce sera la grosse incertitude de cette saison, car beaucoup se sont orientés sur d'autres activités. De plus, les jeunes apprentis ont été formés dans les écoles mais ils n'ont pas pu pratiquer sur le terrain dans les cafés et les restaurants.

À réécouter : l'interview de Cathy Soudy, la référente des cafetiers de l'UMIH en Sarthe