Tous les vols commerciaux annulés au moins jusqu'à la fin de l'année à l'aéroport de Chambéry

Alors que l'aéroport de Chambéry recevait depuis le 14 décembre ses premiers touristes britanniques, le gouvernement a décidé d'interdire sur notre territoire tout voyageur anglais en France, sauf motif impérieux. Un coup de rétro inattendu pour limiter la propagation du variant omicron, mais surtout, à quelques jours de la première vague de vacanciers dans les stations de ski en Pays de Savoie.

Conséquences, tous les vols commerciaux sont annulés à l'aéroport de Chambéry Savoie Mont Blanc, au moins jusqu'à la fin de l'année, soit 45 vols supprimés suite aux annonces gouvernementales.

"On espère un allégement de ces mesures en janvier"

L'aéroport de Chambéry bat habituellement sont plein en période hivernale, dix lignes hebdomadaires sont ouvertes dont sept régulières, toutes en provenance du Royaume-Uni. Une décision qu'a du mal à encaisser la directrice Mylène Leuly.

"L'ensemble des compagnies aériennes ont annulé leurs programmes des vols de décembre sur Chambéry. C'est toujours compliqué pour les effectifs d'avoir ce type d'annonce. Les gens étaient formés et étaient très motivés pour pouvoir accueillir à nouveau nos clients anglais. Les tours opérateurs, les compagnies aériennes aussi nourrissaient beaucoup d'espoirs pour cette saison. Et c'est vrai que c'est un coup dur, forcément, pour l'ensemble de l'aéroport. On espère bien en janvier, ça va se maintenir normalement, que les mesures seront un petit peu allégées. En tout cas, de toute façon, quoi qu'il arrive, on saura finalement faire face à cette situation.

Les voyageurs britanniques qui ont "un motif impérieux" pour venir à Chambéry doivent être recontactés par les compagnies aériennes qui devraient leur proposer d'autres vols arrivant dans les aéroports de Lyon et Grenoble.