Tous les voyants sont au vert pour le tourisme en Bourgogne-Franche-Comté

17.300.000 nuitées ont été réservées en Bourgogne-Franche-Comté de janvier à avril 2023. C'est une augmentation de 3.3% par rapport à la même période en 2022. Le tourisme se porte bien dans la région. La preuve, les touristes étrangers sont de retour.

Des touristes étrangers plus nombreux et qui restent plus longtemps

"C'est une vraie bonne nouvelle" se réjouit Patrick Ayache, le président de Bourgogne-Franche-Comté Tourisme et vice-président du Conseil régional en charge du tourisme et de l'attractivité. Les touristes étrangers sont de retour dans la région et ils sont plus nombreux que l'an dernier.

Sur la période de janvier à avril 2023, la région constate que les touristes suisses ont réservé +13.4% de nuitées par rapport à la même période en 2022, +14,8% par les touristes allemands et +20% pour les touristes britanniques.

Séverine Petilaire Bellet, propriétaire de l'Hostellerie de Levernois et du château de Sainte-Soline en Côte-d'Or, se félicite aussi de voir le retour des touristes américains : "Ce qui est remarquable chez eux, c'est qu'ils restent plus longtemps qu'avant ! D'ordinaire, ils restaient une nuit. Deux au maximum. Maintenant, c'est plutôt trois ou quatre nuits !"

Lancement du "Pass Découverte"

Les touristes étrangers, c'est bien. Mais la région nous encourage, les locaux, à visiter encore plus notre territoire. Elle lance donc le "Pass Découverte" régional. Patrick Ayache rembobine : "On a eu l'idée pendant le covid. Comme on ne pouvait pas aller très loin, c'était la meilleure opportunité pour visiter notre région."

Ce pass, il faut l'acheter dans une office de tourisme. Il regroupe plus de 160 sites touristiques comme la Citadelle de Besançon, la Tour Philippe Le Bon à Dijon ou le musée Peugeot à Montbéliard. Trois formules de "Pass Découverte" : le pass "3 jours" coûte 30 euros, le pass "7 jours" coûte 45 euros et le pass "1 an" coûte 80 euros.

Moins de touristes dans le Jura faute de neige

La région Bourgogne-Franche-Comté a étudié trois destinations emblématiques : les montagnes du Jura, la Bourgogne et les Vosges du Sud. Dans les deux dernières, le nombre de nuitées réservées a augmenté entre janvier et avril 2023 comparé à la même période en 2022.

Les montagnes du Jura, elles, sont en perte de vitesse sur cette période, avec une baisse d'environ 3% de la fréquentation. La faute au manque de neige . Patrick Ayache, le président de Bourgogne-Franche-Comté Tourisme préfère anticiper : "Il faut se préparer à des hivers sans neige dans les années qui viennent. On encourage la transition des stations de ski à se transformer vers du tourisme quatre saisons."