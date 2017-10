Gîtes à la campagne, une destination moins prisée pour ces vacances de la Toussaint

Les vacances de la Toussaint, c'est le moment choisi par beaucoup pour séjourner chez des proches. Parmi eux, certains choisissent même l'option gîtes. En Limousin, l'offre est garnie, mais ces vacances ne s'annoncent pourtant pas sous les meilleurs auspices.

Les années passent mais ne se ressemblent pas forcément. Au domaine du Muret, à Ambazac, Pierre Sarrazin attend les premiers touristes de l'automne : "c'est essentiellement des gens qui viennent voir de la famille sur place, pour des cousinades ou des réunions de famille. Ce n'est pas comme les vacances d'été, où les gens cherchent à partir un peu plus loin au soleil", explique-t-il. Et d'ajouter : "On travaille beaucoup dans l'urgence, les gens réservent au dernier moment. Pour le moment, on croise les doigts, on espère que les gens vont venir".

Cette année, la saison automnale s'annonce globalement moins satisfaisante que l'an passé, selon Philippe Bordes, directeur des gîtes de France de la Corrèze. "Sur la première semaine des vacances, on constate une baisse de 3% du taux d'occupation par rapport à la même période en 2016. C'est en deuxième semaine que ça se complique, où on constate, pour le moment, une baisse de 10%", ajoute Philippe Bordes. En Haute-Vienne, même constat ⤵️

Graphique du taux d'occupation des gîtes de France en Haute-Vienne - Source Infogram

D'autres professionnels du secteur comme Jacqueline Dalix, responsable des réservations des gîtes de France en Haute-Vienne, évoquent un problème de calendrier : "L'an passé, le jour de la Toussaint est tombé un mardi, les gens ont pu faire le pont sans poser de jours de vacances. Mais cette année, ça tombe en milieu de semaine", conclut-elle.

En Limousin, c'est donc une arrière-saison assez difficile qui s'annonce, après une année en demi-teinte.