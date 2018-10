Ce jeudi 1er novembre, jour de la Toussaint, sera un jour à ne pas manquer pour les fleuristes. Nous serons nombreux à aller fleurir les cimetières malgré le nombre croissant de crémations. L'incinération oblige le secteur funéraire à s'adapter aux évolutions des mœurs.

20 millions de chrysanthèmes vendus à la Toussaint

Avec la fête des mères, la Toussaint est l'un des jours de l'année où les fleuristes réalisent leur plus gros chiffre d'affaires. En 2017, 20 millions de pots de chrysanthèmes ont été vendus, soit près de 190 millions d'euros. Les roses ou encore les gerberas et les orchidées elles aussi ont eu du succès à la Toussaint avec un chiffre d'affaires de 100 millions d’euros, selon le site Toute la Franchise.

2,5 milliards d'euros de chiffres d'affaires

Le marché des pompes funèbres représente près de 2,5 milliards d'euros indique encore le site Toute la Franchise. Avec 3.500 entreprises comptant une dizaine d'employés, le marché ne connait pas la crise. En plus, avec le vieillissement de la population, le nombre de morts devrait passer à 800.000 en 2020 contre 540.000 en 2010, et une moyenne de 600.000 l'an dernier.

Un mort sur trois est incinéré

Mais en raison du développement de la crémation (1/3 des obsèques), trois fois plus qu'il y a 20 ans, les pompes funèbres doivent s'adapter. Ils proposent désormais plus de services ; une prise en charge globale de l’organisation des obsèques, création de salons funéraires, transmission de mémoires. Plus étonnant, ils collaborent avec les fleuristes, psychologues, sociologues, ou religieux, pour une prise en charge plus personnalisée affirme le site "je suis entrepreneur".

L'incinération plus cher que l'enterrement

Contrairement à une idée reçue, l’incinération ne constitue pas une solution plus économique que l’inhumation. En effet, la moyenne tarifaire des devis crémation recueillis est de 3609 euros, soit près de 8% de plus que le prix moyen de l’inhumation selon l’UFC-Que Choisir Dans les 525 magasins où un double devis (inhumation/crémation) a été proposé, dans 77 % des cas, la crémation était plus chère.