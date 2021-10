Toussaint : les conseils d'un horticulteur niçois pour fleurir une tombe correctement

Gérard est fleuriste au marché aux fleurs du Cour Saleya à Nice depuis 1978. Il a vu passer de nombreuses fêtes de la Toussaint et dispose de plusieurs conseils pour faire fleurir une tombe.

D'abord, le classique, les chrysanthèmes. "C'est une fleur de saison. Il y a plusieurs variétés, comme celles à pompon. Ce sont ces chrysanthèmes là que je recommande car on arrive à avoir beaucoup de couleurs", détaille Gérard.

Un pot de chrysanthèmes © Maxppp - Cédric MERAVILLES

Plus petites et moins rependues : les pensées : "Elles sont belles et résistantes. Les pensées vont fleurir tout l'hiver et tenir jusqu'au printemps", explique le fleuriste niçois.

Des pensées © Maxppp - Christian Watier

Enfin, le cyclamen, que vend beaucoup Gérard en cette saison : "Fleur un plus fragile qui craint un peu plus le froid. Il faut donc prendre des cyclamen de montagne, c'est une variété qui résiste davantage. Attention, le cyclamen demande plus d'entretien, il est primordial de l'arroser de temps en temps".