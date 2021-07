Tout à 1 euro à la braderie solidaire organisée par la Croix rouge du Centre-Yonne !

À Migennes et Joigny, la Croix rouge du Centre-Yonne organise jusqu'au 28 juillet une braderie solidaire. L'objectif : liquider les vêtements d'été avant l'automne et utiliser les bénéfices pour les prochaines distributions alimentaires.

Vous les avez sans doute aperçues rue Cortel et au groupe géographique à Joigny ainsi que rue Berlioz à Migennes : les bénévoles de la Croix rouge du Centre-Yonne y organise une braderie solidaire plusieurs jours par semaine. Le principe est simple : tous les vêtements sont à 1 euro.

Les bénévoles partent en vacances au mois d'août et il s'agit surtout de faire disparaître tous les stocks d'habits d'été avant l'automne. Enfin, l'argent des ventes dans ces braderies aura l'occasion d'être réinvesti pour les distributions alimentaires de la Croix rouge du Centre-Yonne.

Pour la première braderie solidaire samedi 17 juillet rue Cortel à Joigny, les clients étaient bien présents et prêts à profiter du "tout à 1 euro". © Radio France - Lucas Archassal

"Ce n'est pas pour thésauriser à la banque."

Anne Sévi, la présidente de la Croix rouge du Centre-Yonne, le résume ainsi : "Quand on achète un T-Shirt à 1 euro, hé bien avec cet euro, on achète derrière un kilo de farine, un kilo de sucre."

"C'est pari gagnant sur toute la ligne." Anne Sévi

Elle ajoute également : "Ce n'est pas pour thésauriser à la banque, c'est simplement une façon de refournir nos distributions alimentaires." Plusieurs clients étaient donc bien présents lors de la première braderie solidaire samedi 17 juillet à Joigny, rue Cortel.

Les braderies solidaires de la Croix rouge du Centre-Yonne se poursuivent jusqu'au 28 juillet. Prochaines ouvertures jeudi et vendredi de 14 à 17h au centre géographique de Joigny, pendant la distribution alimentaire. Puis vendredi toute la journée rue Cortel à Joigny et vendredi après-midi rue Berlioz à Migennes. Et enfin mercredi 28 juillet, dernier jour de déstock, toujours rue Cortel à Joigny et l'après-midi à Migennes.