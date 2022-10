"Tout ce qui était simple avant ne l'est plus" : les restaurateurs alsaciens accumulent les galères

Les mois se suivent et les galères s'accumulent pour les restaurateurs. Déjà très touchés après deux années de pandémie et de confinements ils doivent aujourd'hui composer avec la hausse des prix, des charges, mais aussi le manque de personnel . Une équation qui devient de plus en plus difficile à résoudre.

Une régime d'adaptation permanent

"De la farine à la sauce tomate. Tout est plus cher. Beaucoup, beaucoup plus cher. D'autant qu'on choisit des produits que j'appelle "propres", à savoir des produits bio, de qualité", constate Romain Guichard, le directeur du restaurant italien la Cantina à Strasbourg. Il est désormais contraint d'adapter sa carte en permanence. "Tout ce qui était simple avant ne l'est plus. Pendant plusieurs mois j'ai du arrêter les fritures, parce qu'un matin mon fournisseur m'a dit qu'il fallait la précommander. Aujourd'hui, ça me coûte 120€ de remplir ma friteuse, contre 70-80€ auparavant."

Dans le même temps, il faut aussi faire grimper les salaires pour attirer de nouvelles recrues. "Les jeunes arrivent, ne savent pas porter trois assiettes et demandent 1700€ nets", lâche la gérante d'un restaurant du centre-ville. "Le rapport de force s'est inversé. Si vous ne répondez pas aux conditions, ou que vous avez le malheur de parler un peu plus haut, ils vous envoient balader. J'ai un jeune qui nous a quitté en plein milieu d'un service à cause de ça."

Même s'il lui manque deux employés en salle et un en cuisine, pas question de réduire la voilure pour elle. "Je me prends un jour de pause par semaine depuis quatre mois. Ça devient dur physiquement. Il faut aussi composer avec les heures supp'. J'en fais trop, donc on est taxé par l'URSSAF..."

Je regarde combien j'ai d'employés et j'adapte le nombre de clients

Ce qui manque le plus selon Didier Roeckel le patron du restaurant À la Couronne à Scherwiller, ce sont surtout les extras pour épauler les cadres. "Des jeunes, des étudiants, on en trouve beaucoup moins. Ils ne sont plus disponibles, ont des emplois du temps compliqués." La capacité maximum de son restaurant est donc passée de 200 couverts maximum, à 160 aujourd'hui. "Avant le Covid, je regardais le nombre de clients et j'adaptais mon personnel. Désormais, je regarde combien j'ai d'employés et j'adapte le nombre de clients, en fermant des salles, des services", résume-t-il.

Romain Guichard déplore aussi les difficultés de recrutement des extras. "La météo est une donnée importante chez nous. Avec la météo du jour, je devrais pouvoir faire 120 couverts, mais j'en fais 80 car je peux difficilement proposer un contrat de trois ou quatre heures sur le pouce à un étudiant. Les emplois du temps des Facs ne sont pas adaptés."

Or augmenter les volumes de ventes devient un enjeu majeur, notamment pour rembourser le PGE (prêt garanti par l'État) proposé aux restaurateurs pendant la crise sanitaire. "C'était un dispositif nécessaire à l'époque. Mais aujourd'hui, ce sont des charges importantes supplémentaires à rembourser tous les mois. Il faudrait qu'on puisse faire plus de couverts pour compenser", éclaire Romain Guichard.

Il explique aussi ne pas pouvoir répercuter la hausse des prix et des charges sur la carte : "J'ai pris 41% sur la farine. Je ne peux pas vendre la pizza 41% plus cher à cause de ça". Et dresse un constat assez alarmiste de la situation. "Ce qu'il faut retenir de tout ça c'est qu'aujourd'hui je trouve que les restaurants sont des plaisirs réservés aux gens les plus aisés, mais ce sera clairement réservé aux bourgeois d'ici deux ans."