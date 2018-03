Les Tullistes vont en majorité payer leur eau moins chère dès cette année. Le prix du mètre cube augmente de 10 centimes mais le prix de l'abonnement baisse plus en proportion. Une nouvelle tarification qui n'imputera pas les recettes consacrées à la rénovation du réseau d'eau de la ville.

Tulle, Corrèze

La municipalité de Tulle voulait surtout que l'opération soit bénéfique pour les petits consommateurs, soit la grande majorité de ses abonnés. L'abonnement baisse de 62 euros 50 à 50 euros. Ce qui compensera largement la hausse de 10 centimes du mètre cube. Rares à Tulle sont en effet les consommateurs qui dépassent les 100 mètres cube annuels. L'objectif est de récompenser par la baisse du prix de l'abonnement les efforts réalisés sur la consommation.

45 % de fuites

Mais les 10 centimes de plus du mètre cube s'ajouteront aux recettes annuelles qui permettent à la régie de faire des travaux sur son réseau d'eau. Soit 500 000 euros par an. Un agent a été recruté spécialement pour faire un diagnostic du réseau : en clair il s'agit de faire la cartographie de ses fuites. Même si le cas n'est pas si rare en France, à Tulle 45 % de l'eau puisée et traitée n'arrive pas au robinet des Tullistes. L'objectif est de parvenir d'ici 2021 à 30 % seulement de fuite.