Difficile de travailler dans la poussière avec un masque chirurgical : le coronavirus complique la reprise de l’activité dans le bâtiment et les travaux publics avec des ouvriers qui s’adaptent et tentent d’appliquer les gestes barrières.

Tout est plus long : comment le coronavirus complique les chantiers

Les chantiers plus compliqués avec les gestes barrières.

La reprise est compliquée sur les chantiers, une activité qui reprend de manière très progressive dans le bâtiment et les travaux publics. Pour la fédération du bâtiment Meurthe-et-Moselle, près d’un chantier sur deux a pu reprendre et dans des conditions très particulières.

Un protocole assez strict et pas plus de deux ouvriers dans les véhicules et s’ajoutent des problèmes d’approvisionnement en matière première.

Plus de camionnettes pour déplacer les ouvriers

Pour Aurélien Barbaux, qui dirige Lor Espace Verts basée à Marbache au nord de Nancy qui a repris son activité depuis un mois, « la logistique est compliquée, il faut davantage de camionnettes pour déplacer les ouvriers et il faut respecter les gestes barrières ».

Pas évident de garder un masque chirurgical sur un chantier poussiéreux

En pratique, les ouvriers, pour se rendre sur un chantier, ont des masques et ne peuvent pas fumer dans les véhicules limités à deux personnes.

Il faut tout adapter : témoignage d'un chef de chantier, de Lor-Espace verts à Marbache Copier

On ne se prête pas un marteau ou une scie, mais chacun a ses outils, à défaut c'est gants ou lavage de mains après utilisation et désinfection. Il faut mettre un masque pour des manutentions où l’on est obligé de se rapprocher, mais « pas évident de garder un masque chirurgical sur un chantier poussiéreux » avoue un ouvrier qui dit faire attention à sa santé.

Reportage sur un chantier à Bayon. Copier

Après, comme le port du casque n’est pas respecté partout, on imagine bien que le port du masque ou le lavage de mains systématique risquent de ne pas forcément être la norme sur tous les chantiers. C’est tout un secteur économique qui va devoir s’adapter au covid-19.