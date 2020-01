" Tout ne va pas si mal au CHRU de Tours", sa directrice Marie-Noëlle Gérain-Breuzard

Au lendemain de ses vœux, la directrice du CHRU de Tours était l'invité ce jeudi matin de France Bleu Touraine. Si elle ne nie pas les difficultés du monde hospitalier aujourd’hui, Marie-Noëlle Gérain-Breuzard préfère mettre en avant le positif.

Sur la douzaine de chefs de service qui menacent de démissionner de leurs fonctions administratives :

Sur les baisses de moyens, de lits et de personnel :

Je rappelle qu'en 2019 comme en 2018, au CHRU de Tours, on n'a pas supprimé de l'emploi, on a créé de l'emploi. Même si on a mené depuis trois ans une trajectoire de fermeture de lits, en parallèle , on a ouvert de nouvelles structures. Quand on ferme des lits, les emplois qui correspondent sont recréés ailleurs"