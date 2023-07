Tout savoir sur la déclaration des biens immobiliers avec la direction départementale des finances publiques

Attention, vous n'avez plus que quelques heures pour valider votre déclaration de biens immobiliers ! Initialement prévue au 30 juin dernier, Bercy avait décidé de la repousser à ce lundi 31 juillet en voyant l’absence de déclarations d’un bon nombre de propriétaires.

ⓘ Publicité

Alors que la taxe d’habitation a été supprimée pour les résidences principales à partir de 2023, cette déclaration permet surtout au Ministère de l'Économie et des Finances d’être au courant de l’état d’occupation du logement des propriétaires. Ces derniers ont pour devoir d’indiquer s’il s’agit d’une résidence principale, secondaire ou un local vacant, et s’ils n’y logent pas, l’identité des actuels occupants doit être mentionnée. Christophe De Vlieger est administrateur des finances publiques à Caen et directeur du Pôle Affaire fiscale. Il nous livre quelques éléments de réponse.

FBN : Pourquoi doit-on déclarer nos biens immobiliers ?

Christophe De Vlieger : "Il vise à demander aux différents usagers, personnes physiques ou morales, parce qu'on oublie pas les entreprises et les collectivités locales, d'indiquer si elles sont propriétaires, à titre d'habitation principale, à titre d'habitation secondaire ou est-ce qu'il s'agit de locaux vacants. Auquel cas, les taxations seront différentes puisque, comme chacun sait, la taxe d'habitation sur le logement, l'habitation principale a été supprimée, ce qui n'est pas le cas pour les habitations secondaires ou les locaux vacants".

C'est l'idéal pour recenser ?

CV : "Dans le cadre des politiques publiques en matière de logement, des préoccupations actuelles relatives à tout ce qui est location de courte durée et de nature touristique, effectivement, ça nous permettra, d'avoir une connaissance beaucoup plus fine de l'affectation des différents locaux qui sont recensés dans le département et qui sont quand même vraiment très nombreux. Donc ça nous permettra effectivement d'avoir une connaissance assez fine du tissu fiscal et donc du tissu foncier, de savoir à quel titre tel bien est occupé ou inoccupé".

Combien de propriétaires ont déjà fait leur déclaration ?

CV : "On a à peu près grosso modo les deux tiers des propriétaires qui ont accompli leurs obligations. C'est un chiffre qui augmente, ce qui veut dire que les gens se déplacent. C'est un taux qui est d'ailleurs supérieur au taux national".

Je risque quelque chose si je ne le fais pas avant le 31 juillet ?

CV : "Alors en termes de risques, je ne dirai pas grand-chose. C'est une obligation, je le rappelle, réglementaire. L'idée, c'est quand même que cette obligation soit accomplie le plus rapidement possible. Ça nous permet encore une fois d'avoir des fichiers qui soient à jour et d'éviter, par exemple, d'émettre des taxes d'habitation secondaire ou sur des locaux vacants, alors que les locaux en question, n'y sont pas assujettis. Tout ça parce qu'on n'aura pas eu en temps et en heure les informations suffisantes ou suffisamment claires".

Elle remplace la taxe d'habitation ?

CV : "Non. Compte tenu du fait que l'impôt principal qui concernait tout le monde, (la taxe d'habitation sur le logement principal), est un impôt qui a été supprimé, mais par lequel on avait connaissance des occupants, des différents locaux, là, ça nous permet, en sollicitant les usagers, de collecter ces informations-là."

Si vous ne pouvez pas vous déplacer, où vous n'avez pas internet, un numéro national est disponible : 0809 401 401, du lundi au vendredi de 8 h 30 à 19h. Une grande FAQ est également disponible sur le site impots.gouv.fr.