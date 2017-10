Toutes les communautés religieuses réunies pour nettoyer les abords de l'église Saint-Paul à Montpellier

Après des actes d'incivilités la semaine dernière, toutes les communautés religieuses du quartier de la Paillade à Montpellier se sont données rendez-vous pour nettoyer les abords de l'église Saint-Paul. Ils étaient une cinquantaine ce samedi 14 octobre, équipés de balais et de sacs poubelles.

Samedi 14 octobre toutes les communautés religieuses se sont données rendez-vous devant l'église Saint-Paul du quartier de la Paillade à Montpellier. La semaine dernière, un carreau de l'église est brisée par des voyous. Le père Cathala en appelle à la solidarité, notamment celle des musulmans dont la mosquée est voisine de quelques rues. Un appel qui a été entendu.

Un cinquantaine de personnes pour nettoyer l'église

Avec leurs pelles, leurs balais et leurs gants en plastiques, une cinquantaine de croyants de toutes les religions sont venus remplir de gros sacs poubelles de déchets. Pour Yasmina, ce genre de nettoyage "Ca devrait être tous les jours. Nous on veut la propreté, la sécurité. Les gens qui ont cassé le carreau de l'église ne savent même pas ce qu'ils font !" Un avis que partage Perla Daman du Conseil Représentatif des Institutions Juives de France (Crif) venu assister à l'initiative : "Il est important que tous les cultes soient solidaires. C'est important de faire prendre conscience aux gens qui ont fait ça - qui n'ont sûrement d'ailleurs pas mesuré toute la portée de leur geste - à quel point ça touche tout le monde. C'est vécu comme une agression et ça réunit les gens."

C'est transformer quelque chose de négatif en une chose positive." Perla Daman, déléguée du CRIF.

L'imam de la grande mosquée de Montpellier, Mohamed Nayma, a appelé à la solidarité pendant la prière du vendredi. "Les gens sont venus pour aider nos frères chrétiens. Nous sommes tous ensemble, pour partager les principes de l'humanité et du vivre ensemble."