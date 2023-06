Toutherm, le thermoformage sur mesure à Joigny

Qu’est-ce que le thermoformage ?

Le thermoformage est une technique de mise en forme de pièces plastique : une plaque de matière plastique est mise dans une étuve puis insérée dans une thermoformeuse. La plaque est aspirée sur un moule de mise en forme. Une fois refroidie et en forme définitive la pièce peut être usinée, assemblée et subir des opérations de finitions.

ⓘ Publicité

Chaine de production Touherm © Radio France - Catherine Marchesin

Toutherm : Partenaire de filières de luxe

Toutherm est le spécialiste des protecteurs pour les boitiers de maquillage, Toutherm travaille avec Chanel, Guerlain, Clarins, Nina Ricci, L’Oréal, ou encore Dior et Paco Rabanne.

Protecteurs de boitiers maquillage © Radio France - Catherine Marchesin

Blisters thermoformés pour Chanel © Radio France - Catherine Marchesin

L’entreprise fabrique des calages de produits pour des clients prestigieux comme Moët et Chandon, Hennessy, Pommery, Krug ...

Toutherm : Un accompagnement personnalisé

Toutherm maîtrise l’ensemble du process, de la conception du produit à la réalisation des moules, jusqu’à l’étape finale du thermoformage. Cette organisation rend l’entreprise très réactive.

Conception 3D du produit par ordinateur © Radio France - Catherine Marchesin

Les prototypes sont gratuits et peuvent être réalisés en 72 heures.

Toutherm, une entreprise éco responsable

Toutherm valorise les déchets et utilise notamment du plastique recyclé et propose une optimisation des dimensions et des poids des emballages qu’elle fabrique.