La nouvelle éco : à Rumilly le robot maraîcher Toutilo trace son sillon

Mis sur le marché il y a 4 ans, le robot collaboratif pour l'agriculture Toutilo fabriqué à Rumilly en Haute-Savoie connaît un vrai boom avec la crise sanitaire et la demande croissante d'une alimentation saine et respectueuse de l'environnement.

C'est l'engin agricole dont tout le monde parle et il est fabriqué à Rumilly en Haute-Savoie. Son nom : Toutilo. Le Toutilo est un robot intelligent qui aide les maraîchers dans les tâches les plus pénibles et répétitives comme le désherbage ou le binage. Il a été conçu et est commercialisé par la TPE familiale Touti Terre.

Présidente de Touti Terre et designer industriel, Flore Lacrouts-Cazenave a mis au point ce robot avec son père Ivan Lacrouts-Cazenave, ingénieur et ancien adjoint de l'ingénierie électrique et électronique chez Renault pour répondre aux besoins de sa soeur maraîchère en agriculture biologique.