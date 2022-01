Towt choisit le chantier breton Piriou pour la construction de son premier voilier cargo

Une bonne nouvelle pour le chantier naval Piriou, à Concarneau, dans le Finistère. La société Towt, spécialisée dans le transport des marchandises à la voile et basée à Douarnenez, a annoncé ce mercredi avoir choisi l'entreprise Piriou pour construire sont premier voilier cargo. Long de 81 mètres et capable de transporter 1.100 tonnes de marchandises, il sera construit par le chantier Piriou, spécialisé dans la construction de navires de commerce et de défense, et sa mise à l'eau est prévue à l'été 2023.

Cinq chantiers présélectionnés

Towt avait lancé un appel d'offre européen en juillet 2020 pour la construction de quatre cargos à voile. Piriou avait été présélectionné avec deux autres chantiers en Espagne, un au Portugal et un autre aux Pays bas. C'est donc le chantier breton qui remporte le contrat. Son montant n'a pas été dévoilé. La commande des trois autres navires fait l'objet d'options, a précisé le patron de Towt, Guillaume Legrand.

La coque en acier du navire sera construite sur le site Piriou en Roumanie. Ce navire permettra de réduire de plus de 90% les émissions de CO2, d'économiser 20 grammes de CO2 par tonne transportée par kilomètre, a expliqué l'armateur. Ce voilier cargo sera doté de moteurs diesel, mais sera propulsé plus de 95% du temps à la voile. "On est sur un changement d'échelle absolument drastique par rapport à ce qui se faisait avant", a souligné Guillaume Legrand. Le deux mâts devrait réaliser une vingtaine de traversées par an essentiellement entre la France et le continent américain, mais également l'Afrique et l'Asie, et ainsi transporter plus de 20.000 tonnes de produits chaque année.

Ecosystème breton

Piriou, par la voix de son directeur des ventes, Stéphane Burgaud, se félicite de de participer à "ce nouveau segment qui émerge au sein de la marine marchande mondiale". Par ailleurs, d'autres entreprises "faisant notamment parti de l’écosystème breton de la voile (course au large, grande plaisance notamment), participent à la conception et à la construction de ce navire", indique Towt.